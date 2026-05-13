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Infotel confirme son retour à la croissance au 1 er trimestre 2026 avec un chiffre d’affaires en progression de + 8,6 %. Proposition d’un dividende de 2 € par action au titre de 2025.
information fournie par Boursorama CP 13/05/2026 à 17:45

Communiqué de presse INFOTEL

Infotel confirme son retour à la croissance au 1 er trimestre 2026 avec un chiffre d’affaires en progression de + 8,6 %
Proposition d’un dividende de 2 € par action au titre de 2025

Infotel enregistre au T1 2026 un chiffre d’affaires de 81,9 M€, en progression de +8,6 %. Après le rebond engagé au T4 2025, ce début d’année confirme le retour du Groupe sur une trajectoire de croissance portée par l’ensemble de ses activités.

L’activité Services s’établit à 76,7 M€, en progression de +6,5 %. Le secteur Banque-Finances demeure le premier contributeur de l’activité à hauteur de 45,4 %, porté notamment par deux comptes majeurs, BPCE et BNP Paribas, qui représentent respectivement 16,9 % et 10,4 % de l’activité. Le secteur Services-Transport poursuit sa progression pour représenter désormais 20 % de l’activité, devant le secteur Industrie qui contribue à hauteur de 19,5 % sur la période. Les secteurs de l’Assurance-Retraite et des Administrations contribuent respectivement à 10,8 % et 4,3 % de l’activité Services.

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2 commentaires

  • 17:50

    Joli joli joli voilà un tres beau rapport

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