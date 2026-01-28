Communiqué de presse INFOTEL



Chiffre d’affaires T4 2025 en hausse de +3,5 %

Acquisition de Sesin, spécialiste de la GED

Un début d’année 2026 prometteur



Retour de la croissance au 4e trimestre 2025



Infotel enregistre au 4e trimestre 2025 un chiffre d’affaires de 78,1 M€, en hausse de +3,5 %, porté par la croissance de l’activité Services (+4,2 %).

Sur l’ensemble de l’année 2025, le chiffre d’affaires d’Infotel ressort à 294,5 M€, en très léger repli de - 0,1 %, nettement supérieur à la prévision de -1,8 % publiée par Numeum pour le secteur des ESN.