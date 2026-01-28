 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Infotel : Chiffre d’affaires T4 2025 en hausse de +3,5 %. Acquisition de Sesin, spécialiste de la GED. Un début d’année 2026 prometteur
information fournie par Boursorama CP 28/01/2026 à 17:45

Communiqué de presse INFOTEL

Chiffre d’affaires T4 2025 en hausse de +3,5 %
Acquisition de Sesin, spécialiste de la GED
Un début d’année 2026 prometteur

Retour de la croissance au 4e trimestre 2025

Infotel enregistre au 4e trimestre 2025 un chiffre d’affaires de 78,1 M€, en hausse de +3,5 %, porté par la croissance de l’activité Services (+4,2 %).
Sur l’ensemble de l’année 2025, le chiffre d’affaires d’Infotel ressort à 294,5 M€, en très léger repli de - 0,1 %, nettement supérieur à la prévision de -1,8 % publiée par Numeum pour le secteur des ESN.

Valeurs associées

INFOTEL
41,600 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank