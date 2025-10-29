Communiqué de presse INFOTEL
Chiffre d’affaires stable au T3 2025 : 70,0 M€.
Des signaux positifs pour la fin de l’exercice.
Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2025 est stable à 70,0 M€, intégrant un effet calendaire défavorable avec un jour ouvré en moins par rapport au 3e
trimestre 2024. Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires atteint 216,4 M€ en baisse limitée de -1,4 %.
Cette évolution traduit un ralentissement de la décroissance observée en début d’année, porté par des premiers signes de reprise dans plusieurs secteurs, dans un marché encore fortement concurrentiel.
