Infotel : "CA T3 en ligne + contact société / Un profil qui demeure solide"

Publication du chiffre d'affaires T3 2020

Infotel communique un CA T3 en ligne avec nos attentes à 54,4 M€ (-9,8%) reflétant une amélioration en séquentiel (CA T2 en baisse de 11,8% et CA T1 en hausse de 5,0%). Une guidance renouvelée et des estimations 2020 maintenues Infotel a renouvelé sa guidance 2020 de baisse de chiffre d'affaires entre -7 et -8% avec une marge opérationnelle équivalente à celle de 2019 (9%). A ce titre, nous maintenons nos attentes de CA à 231,1 M€ (-7,0%) et un ROC à 20,8 M€ (MOC de 9,0%).

Recommandation

Après la mise à jour de notre modèle de valorisation, notre objectif de cours ressort à 45,00 € (vs 42,00 €) et notre recommandation passe à Achat (vs Accumuler).