Infotel:"Amélioration des marges / Plan 2026 ambitieux "

Publication des résultats annuels 2021

Infotel fait suite à la publication de son CA 2021 de 263,5 M€ (+12,0%) et

communique sur un ROC hors actions gratuites de 24,5 M€ (MOC de 9,3% vs

9,0%) et de 21,9 M€ (vs 16,8 M€ en 2020) avec actions gratuites, en-dessous de

nos attentes (23,4 M€e). Le RNpg ressort à 13,7 M€ (marge nette de 5,2% vs 4,0% en 2020). La société va proposer un dividende de 1,60 € pour compenser la dilution liée aux actions gratuites. Sur l’exercice 2022, Infotel vise un rythme de croissance supérieur à celui de son marché sachant que Numeum prévoit une hausse de 7,1% du secteur numérique dont 4,4% pour les ESN.



Recommandation

Compte tenu de nos estimations et des paramètres de marché, notre objectif de cours est maintenu à 64,00 € (vs 58,00) € et notre recommandation passe à Achat (vs Accumuler).