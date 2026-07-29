Communiqué de presse INFOTEL



Accélération de la croissance du chiffre d’affaires au 2e trimestre 2026 : + 10,4 %.

Solide performance sur le 1er semestre 2026 : + 9,5 %.



Après un 1er trimestre en progression de + 8,6 %, Infotel enregistre au cours du 2e trimestre une accélération de la croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de + 10,4 %. Cette performance est soutenue par l’ensemble des activités du Groupe.



Les Services poursuivent leur forte dynamique de développement avec une augmentation sur le 2e trimestre qui s’élève à + 7,6 %. Sur l’ensemble du 1er semestre 2026, l’activité ressort en progression de + 7,0 % et confirme son solide ancrage dans le secteur Banque / Finances (45,4 % du chiffre d’affaires Services). Groupe BPCE (17,1 % du CA Services), BNP Paribas (10,5 % du CA Services), Banque de France (8,4 % du CA) et Crédit Mutuel Arkéa représentent les principaux clients grands comptes du secteur. De nouveaux référencements ont été remportés au cours de la période notamment chez IMSA et à La Poste.