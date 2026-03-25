Infosys va acquérir les sociétés américaines Optimum Healthcare IT pour 465 millions de dollars et Stratus pour 95 millions de dollars

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La société indienne de services informatiques Infosys INFY.NS a déclaré mercredi qu'elle avait conclu des accords séparés pour acquérir les sociétés technologiques américaines Optimum Healthcare IT et Stratus dans le cadre d'accords entièrement en espèces.

Infosys achètera la société de conseil en soins de santé Optimum Healthcare IT pour 465 millions de dollars et la société de technologie d'assurance Stratus pour 95 millions de dollars, a indiqué la société dans un document boursier.