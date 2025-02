Informatique quantique : pourquoi et comment investir ?

L’informatique quantique repose sur les principes fondamentaux de la mécanique quantique, une branche de la physique qui décrit le comportement des particules à l’échelle subatomique.

Longtemps resté le terrain de jeu des laboratoires de recherche pour des démonstrations théoriques, l'informatique quantique est aujourd'hui au centre de toutes les attentions. Cette technologie, qui promet une puissance de calcul inédite, attire des investissements, aussi bien de la part des géants de la tech que de nombreuses startups spécialisées. Mais la question fondamentale pour les investisseurs reste entière, est-ce que l'informatique quantique est une bonne opportunité d'investissement en 2025 ?

Dans cet article, nous analyserons les promesses et les défis de l'informatique quantique, ainsi que les entreprises les mieux positionnées sur ce marché en pleine expansion. S'agit-il d'un investissement d'avenir à fort potentiel ou d'un pari encore trop spéculatif ? Faut-il investir en Bourse dans les actions Alphabet, IBM ou IonQ pour se positionner sur l'informatique quantique ? Nos explications.

Qu'est-ce que l'informatique quantique ?

L'informatique quantique repose sur les principes fondamentaux de la mécanique quantique, une branche de la physique qui décrit le comportement des particules à l'échelle subatomique. Contrairement à l'informatique classique, qui fonctionne avec des bits représentant soit un 0, soit un 1, l'informatique quantique utilise des Qubits (bits quantiques), capables d'exister simultanément dans plusieurs états grâce au phénomène de superposition. Cette propriété permet aux ordinateurs quantiques d'effectuer des calculs en parallèle, leur offrant une puissance de traitement inégalée.

Un autre concept important de la physique quantique, c'est l'intrication quantique. Ce phénomène intervient lorsque deux Qubits, même séparés par de grandes distances, restent corrélés en temps réel. Cette caractéristique pourrait révolutionner les communications sécurisées, les rendant quasiment inviolables.

Comment l'informatique quantique peut-elle être utilisé ?

L'un des atouts majeurs des ordinateurs quantiques est leur capacité à résoudre en quelques secondes des problèmes que les supercalculateurs classiques mettraient des millénaires à traiter. Ainsi, l'informatique quantique pourrait permettre la conception de nouveaux médicaments, de matériaux révolutionnaires ou encore d'engrais optimisés pour l'agriculture.

Dans le monde de la finance, l'informatique quantique pourrait permettre la mise en place de stratégie de gestion du risque quasiment infaillible ou même de système de trading haute fréquence ultra efficace.

Pourquoi cet engouement autour de l'informatique Quantique ?

L'informatique quantique suscite un engouement sans précédent, non seulement en raison de son potentiel dans le secteur de la technologie (IA, cybersécurité), mais aussi parce qu'elle est devenue le nouveau terrain de jeu des investisseurs institutionnels.

D'abord, il y a l'effet « révolution technologique imminente ». Comme l'intelligence artificielle ou la blockchain avant elle, l'informatique quantique est perçue comme une innovation qui pourrait redistribuer les cartes dans de nombreux secteurs : finance, santé, cybersécurité, chimie, énergie… Cette perspective attise l'intérêt des investisseurs, qui y voient une opportunité pour prendre position avant que ce marché ne devienne mature.

Ensuite, l'emballement vient aussi des financements colossaux affluant de toutes parts, avec des grandes entreprises technologiques comme Google, IBM, Microsoft ou Amazon qui investissent des milliards pour prendre une avance stratégique. Mais elles ne sont pas les seules car des startups comme IonQ, D-Wave et Rigetti captent des capitaux de plus en plus conséquents, souvent soutenues par des fonds spécialisés dans les technologies innovantes.

Les gouvernements s'en mêlent également, conscients des implications géopolitiques de cette révolution technologique. Les États-Unis, l'Union européenne et la Chine injectent des milliards dans des programmes de recherche nationaux pour ne pas se laisser distancer.

Enfin, l'engouement se reflète aussi en Bourse, avec les actions des entreprises liées à l'informatique quantique qui connaissent des valorisations en forte hausse. Par exemple, l'action IonQ, cotée au NYSE, a vu son cours de Bourse exploser (+221 % en 12 mois) sous l'effet d'une forte spéculation de la part des investisseurs, malgré une rentabilité encore hypothétique.

En conclusion, l'emballement autour de l'informatique quantique s'explique par un mélange d'innovation technologique, d'investissements massifs et de rivalités géopolitiques. Si certains analystes estiment que nous sommes encore loin d'un véritable usage commercial, l'intérêt des investisseurs suggère que le secteur de l'informatique quantique pourrait exploser plus tôt qu'on ne l'imagine.

Quels secteurs et activités vont être impactés par l'informatique quantique ?

Comme nous l'avons vu précédemment, le domaine de la recherche, de la santé et de la pharmacologie, ainsi que le secteur de la finance et du trading, mais aussi la chimie et le secteur de l'énergie seront fortement impactés par l'innovation que va apporter l'informatique quantique.

En bref, ce sont tous les domaines qui nécessitent une puissance de calcul importante pour la découverte de nouvelles molécules qui permettraient des avancées en médecine, de nouveaux matériaux pour faire évoluer le secteur des énergies ou même de l'aérospatial, ou encore les modèles mathématiques prédictifs pour la finance de marché.

Grace à l'informatique quantique, l'IA pourrait faire un bond énorme en améliorant la capacité des algorithmes à analyser de vastes ensembles de données, accélérant ainsi le développement de modèles prédictifs plus précis et efficaces. Google et IBM expérimentent déjà ces technologies pour accélérer l'entraînement des réseaux neuronaux, avec des applications dans la reconnaissance d'images, le traitement du langage naturel et la médecine personnalisée.

Mais attention, car si l'informatique quantique est une aubaine pour les chercheurs et ingénieurs, elle représente aussi une menace pour la cybersécurité actuelle. Les algorithmes de cryptographie traditionnels, basés sur la difficulté de factoriser de grands nombres, deviendraient obsolètes face à un ordinateur quantique suffisamment puissant. De nombreuses entreprises sont déjà en train de travailler sur de nouveaux protocoles de cryptographie post-quantique, capables de résister aux attaques de ces machines informatiques d'un nouveau genre.

Informatique quantique : Top 3 des actions en Bourse

Si l'informatique quantique en est encore à ses débuts, certaines entreprises se démarquent déjà par leurs avancées significatives dans le développement et l'utilisation de cette technologie. Parmi les entreprises les plus intéressantes pour investir dans l'informatique quantique, nous avons sélectionné trois entreprises cotées en bourse : Alphabet (Google), IBM et IonQ.

Action Alphabet

Le géant technologique Alphabet, maison mère de Google, est l'un des leaders incontestés de la recherche en informatique quantique. En 2019, Google a marqué l'histoire en annonçant avoir atteint la suprématie quantique avec son processeur Sycamore, capable d'exécuter en 200 secondes un calcul que le supercalculateur classique le plus puissant aurait mis 10 000 ans à réaliser. Depuis, Google Quantum AI continue de travailler sur des architectures de Qubits améliorées et explore des applications potentielles dans l'intelligence artificielle, la cybersécurité et la chimie quantique.

L'avantage d'Alphabet réside dans ses ressources colossales et son intégration avec le cloud computing via Google Cloud Quantum, qui ambitionne de proposer des solutions quantiques aux entreprises dans les prochaines années. Grâce à son écosystème technologique avancé et sa capacité à monétiser rapidement ses innovations, Alphabet représente un pari solide pour les investisseurs cherchant à s'exposer à la révolution de l'informatique quantique.

Action IBM

IBM est l'un des acteurs historiques de l'informatique quantique et a été parmi les premiers à démocratiser l'accès aux ordinateurs quantiques. Avec son programme IBM Quantum, l'entreprise met à disposition des chercheurs et des entreprises ses processeurs quantiques via le cloud, permettant de tester des algorithmes et de préparer l'arrivée d'applications commerciales.

IBM ambitionne de proposer des ordinateurs quantiques à grande échelle d'ici 2030, avec des projets tels que l'IBM Quantum System One, un ordinateur quantique modulaire destiné à des usages industriels. Son approche « quantum-as-a-service », qui permet aux entreprises d'accéder à la puissance quantique sans devoir posséder leur propre infrastructure, constitue un atout majeur dans la course à la monétisation de cette technologie.

L'intérêt d'IBM pour les investisseurs réside dans son approche pragmatique, qui vise une adoption progressive de l'informatique quantique en collaboration avec des entreprises comme Mercedes-Benz, ExxonMobil et Boeing. Bien que son cours en Bourse ne reflète pas encore l'engouement qu'on pourrait voir ailleurs, IBM reste un acteur incontournable du secteur.

Action IonQ

Contrairement à Alphabet et IBM, qui sont des conglomérats diversifiés, IonQ est l'une des rares entreprises purement dédiées à l'informatique quantique et l'une des premières à être cotée en Bourse (sur le NYSE avec le ticker IONQ). Cette startup américaine se spécialise dans le développement d'ordinateurs quantiques à base d'ions piégés, une technologie concurrente des qubits supraconducteurs utilisés par Google et IBM.

IonQ se distingue par son modèle économique agile, misant sur une approche cloud-first en partenariat avec Microsoft Azure et Amazon Web Services (AWS). L'entreprise ambitionne de proposer des solutions quantiques accessibles à grande échelle, avec une roadmap clairement définie pour atteindre la suprématie quantique commerciale dans les prochaines années.

Bien que plus risquée en raison de sa taille plus réduite et de son modèle encore émergent, IonQ représente une opportunité pour les investisseurs recherchant une exposition directe à l'informatique quantique, sans la dilution des revenus liée aux autres activités des grandes entreprises comme Google et IBM.

Quels sont les avantages et les limites de l'informatique quantique ?

L'informatique quantique suscite un très grand enthousiasme en raison de son potentiel disruptif, mais cette technologie émergente n'est pas parfaite ni sans risques. Si elle promet des avancées majeures dans de nombreux domaines, elle reste encore confrontée à d'importantes limitations techniques et économiques.

L'un des principaux atouts des ordinateurs quantiques est leur capacité à traiter des calculs d'une complexité inaccessible aux supercalculateurs classiques. Grâce à la superposition des Qubits, ces machines peuvent explorer un nombre exponentiel de solutions en parallèle, accélérant considérablement des processus nécessitant le traitement de calculs mathématiques très complexes et normalement très longs.

Bien que l'informatique quantique représente une menace pour les systèmes de chiffrement classiques, elle ouvre aussi la voie à une nouvelle génération de cryptographie ultra-sécurisée. Grâce à des principes comme l'intrication quantique, les communications pourraient devenir théoriquement inviolables, avec des applications dans la protection des données bancaires et les communications gouvernementales.

Mais il ne faut pas s'emballer, même si cette technologie semble très prometteuse pour l'avenir, le développement d'un ordinateur quantique nécessite des investissements colossaux en recherche, en infrastructures et en ingénierie. Ces machines coûtent des centaines de millions de dollars et restent hors de portée de la plupart des entreprises, limitant ainsi leur démocratisation.

De plus, si les progrès sont rapides, l'informatique quantique n'est pas encore prête pour une adoption à grande échelle. Aujourd'hui, la puissance des ordinateurs quantiques reste limitée et instable. Les machines actuelles fonctionnent avec un nombre restreint de Qubits et nécessitent des conditions extrêmes pour fonctionner correctement : températures proches du zéro absolu (-273 degrés), isolement des interférences extérieures, etc.

En conclusion, si l'informatique quantique est prometteuse, aucune application commerciale réellement rentable n'a encore émergé. De nombreuses entreprises explorent ses possibilités, mais nous sommes encore au stade de la recherche et du développement, avec une rentabilité incertaine à court terme.

Faut-il investir dans l'informatique quantique en 2025 ?

Investir dans l'informatique quantique en 2025 peut s'avérer être une opportunité exceptionnelle, car nous sommes aux prémices d'une révolution technologique qui pourrait bouleverser de nombreux secteurs et redéfinir la manière dont nous vivons et travaillons. De la médecine à la finance, en passant par l'intelligence artificielle et la cybersécurité, les applications potentielles sont immenses, et ceux qui maîtriseront cette technologie disposeront d'un avantage concurrentiel considérable.

Toutefois, comme nous l'avons expliqué, l'informatique quantique n'a pas encore atteint sa maturité commerciale. Si les progrès sont fulgurants, les modèles économiques viables restent à définir, et il est difficile d'évaluer quand et comment cette nouvelle technologie générera des profits concrets. C'est pourquoi investir dans le secteur de de l'informatique quantique aujourd'hui représente un pari à long terme, avec une part de spéculation importante.

Rappelez-vous qu'en Bourse, il n'y a pas de mystère, les investisseurs qui acceptent de prendre des risques en se positionnant tôt sur une innovation peuvent espérer des gains potentiels bien plus élevés. Mais en contrepartie, ils doivent composer avec une volatilité accrue et un horizon d'investissement incertain. À l'inverse, ceux qui attendent que la technologie soit démocratisée et rentable bénéficient d'une plus grande sécurité, mais voient aussi leur rentabilité potentielle diminuer.

Ainsi, pour les investisseurs qui ont un profil d'investisseur dynamique et une vision long terme, l'informatique quantique représente un secteur prometteur qui pourrait offrir des rendements exceptionnels dans la prochaine décennie. Mais pour les investisseurs plus prudents, mieux vaut attendre que la technologie prouve sa viabilité économique avant de s'exposer à ce nouveau marché.

Une solution peut être la mise en place d'une stratégie de DCA via un plan d'investissement afin de se positionner peu à peu sur le secteur de l'informatique quantique en Bourse.