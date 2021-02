COMMUNIQUE DE PRESSE

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 25 février 2021, 18:00h CET - Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext: NYXH) publie les informations ci-dessous suite à l'émission de 10.000 nouvelles actions le 22 février 2021 en conséquence de l'exercice des droits de souscription.

Capital: EUR 3.797.765,64

Nombre total de titres avec droits de vote: 22.107.609 (tous des actions ordinaires)

Nombre total de droits de vote (= dénominateur): 22.107.609 (tous liés aux actions ordinaires)

Nombre de droits de souscrire à des titres avec droits de vote non encore émis:

141 "2013 Warrants ESOP" émis le 3 mai 2013 et le 23 décembre 2014, donnant le droit à leurs détenteurs de souscrire à un nombre total de 70.500 titres avec droits de vote (tous des actions ordinaires); 435 "2016 Warrants ESOP" émis le 3 novembre 2016, donnant le droit à leurs détenteurs de souscrire à un nombre total de 217.500 titres avec droits de vote (tous des actions ordinaires); 319 "2018 Warrants ESOP" émis le 12 décembre 2018, donnant le droit à leurs détenteurs de souscrire à un nombre total de 159.500 titres avec droits de vote (tous des actions ordinaires); et 550.000 "2020 Warrants ESOP" émis le 21 février 2020, donnant le droit à leurs détenteurs de souscrire à un nombre total de 550.000 titres avec droits de vote (tous des actions ordinaires).



Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter:

Nyxoah

Fabian Suarez, CFO

corporate@nyxoah.com

+32 (0)10 22 24 55

A propos de Nyxoah

Nyxoah opère dans le secteur des technologies de la santé. Elle se concentre sur le développement et la commercialisation de solutions et de services innovants visant à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (OSA). La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse de nouvelle génération approuvée CE, centrée sur le patient et destinée à traiter le Syndrome d'Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associé à un risque accru de mortalité1 et des comorbidités, telles que des maladies cardiovasculaires, de la dépression et des accidents vasculaires cérébraux.

À la suite de la finalisation probante de l'étude BLAST OSA sur des patients atteints de SAOS modéré à sévère, le système Genio® a reçu le marquage européen CE en mars 2019. La société mène actuellement l'étude BETTER SLEEP en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l'expansion des indications thérapeutiques du système Genio®, ainsi qu'une étude post-commercialisation EliSA en Europe pour confirmer son innocuité et son efficacité à long terme.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nyxoah.com .

Attention - marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux États-Unis. Limité à un usage expérimental aux États-Unis par la loi fédérale américaine









1 Young T. et al : Sleep Disordered Breathing and Mortality : Eighteen-Year Follow-up of the Wisconsin Sleep Cohort, Sleep. 2008 Aug 1 ; 31(8) : 1071-1078.







