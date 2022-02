INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Informations sur le nombre total de droits de vote et d'actions

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 11 février 2022, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 15 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publie les informations ci-dessous suite à l'exercice de droits de souscription et l'émission de nouvelles actions.

Capital: EUR 4.431.664,69

Nombre total de titres avec droits de vote: 25.797.359 (tous des actions ordinaires)

Nombre total de droits de vote (= dénominateur): 25.797.359 (tous liés aux actions ordinaires)

Nombre de droits de souscrire à des titres avec droits de vote non encore émis:

55 “2016 Warrants ESOP” émis le 3 novembre 2016, donnant le droit à leurs détenteurs de souscrire à un nombre total de 27.500 titres avec droits de vote (tous des actions ordinaires); 100 “2018 Warrants ESOP” émis le 12 décembre 2018, donnant le droit à leurs détenteurs de souscrire à un nombre total de 50.000 titres avec droits de vote (tous des actions ordinaires); 490.500 “2020 Warrants ESOP” émis le 21 février 2020, donnant le droit à leurs détenteurs de souscrire à un nombre total de 490.500 titres avec droits de vote (tous des actions ordinaires); 1.400.000 “2021 Warrants ESOP” émis le 8 septembre 2021, donnant le droit à leurs détenteurs de souscrire à un nombre total de 1.400.000 titres avec droits de vote (tous des actions ordinaires).



Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter:

Nyxoah

Jeremy Feffer, VP IR and Corporate Communications

jeremy.feffer@nyxoah.com

+1 917 749 1494

Gilmartin Group

Vivian Cervantes

IR@nyxoah.com

Pièce jointe