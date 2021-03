Informations aux actionnaires

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) a pris connaissance ce jour de l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 4 mars 2021 qui, à la requête de Trudaine Participations, a désigné un mandataire chargé de convoquer, pour le 16 avril 2021, une assemblée générale extraordinaire de Filae avec pour ordre du jour l'approbation du principe de la cession de l'activité filae.com.

Filae étudie avec ses conseils les fondements et les conséquences de cette ordonnance rendue non contradictoirement et tiendra ses actionnaires dûment informés des suites qu'elle entend lui donner.