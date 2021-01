Information sur une cyberattaque

BOULOGNE BILLANCOURT, France, 20 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Dans un contexte de recrudescence de criminalité informatique, le Groupe UCAR (FR 0011070457 - ALUCR) a été récemment la cible d'une cyberattaque (rançongiciel).

Les équipes informatiques du Groupe UCAR ont immédiatement réagi pour protéger les systèmes et les données. La sécurité de nos clients et des données étant notre priorité absolue.

Nous avons mobilisé une équipe d'experts autour de la DSI et du Secrétariat Général d'UCAR : des experts indépendants reconnus, à travers d'une part, un cabinet de conseil en gestion des risques et spécialiste dans les domaines de l'IT et du Cyber ainsi qu'un cabinet spécialisé en forensic.

Les données ont pu être restaurées immédiatement à partir des sauvegardes.

Cette attaque n'a donc pas eu d'impact sur les opérations d'exploitation, et les agences ont pu servir leurs clients sans coupure de service. Les services web sont restés opérationnels ainsi que les logiciels métiers.

Nos protocoles de protection ont été activés avec succès. Le Groupe UCAR est bien entendu en contact avec les autorités compétentes, dont la CNIL et les services de Police.

UCAR s'engage à tenir informés, sans délais et régulièrement, ses clients, ses partenaires ainsi que les autorités compétentes et les remercie pour leur compréhension.

A propos d'Ucar Mobility Group

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'automobile. Face à l'évolution des modes de vie urbains, à la baisse du pouvoir d'achat, et à une prise de conscience écologique croissante, l'offre innovante d'UCAR est basée sur :

Des tarifs transparents et des prix bas toute l'année au travers de réseaux de proximité.

Une offre digitale originale permettant au plus grand nombre d'accéder à des véhicules neufs grâce aux revenus du partage.

UCAR regroupe près de 100 collaborateurs directs et 400 personnes travaillant dans l'ensemble des réseaux (franchisés et collaborateurs franchisés). Le Groupe est présent en France avec 386 agences et une flotte de près de 7 000 véhicules. En 2019, le volume d'affaires sous enseigne UCAR et réseaux associés était de 71 M€.

UCAR est coté sur Euronext Growth Paris (FR 0011070457 - ALUCR) depuis le 6 juillet 2011.