Information sur les franchissements de seuils déclarés à Acheter-Louer.fr

Sortie de YEELD SAS et des Concertistes du capital d'Acheter-Louer.fr et fin du concert

PARIS, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- La Société informe le marché que par lettre recommandée en date du 25 mai 2021, Monsieur Abdel-Rahman Nagib BEYDOUN, agissant tant en son nom que pour le compte des personnes suivantes agissant de concert avec lui, les sociétés Yeeld SAS, Volta Participations 2 SARL, AMCO Invest SAS, B-Value Invest, Monsieur Jerry LIPSZYC, BM Invest SAS, la Société Civile de Participation BRUNET, JCP SARL, Monsieur Rémi de FOUCHIER, Monsieur Paul de ROSEN, Elenava Invest SARL, FT Groupe SARL, Monsieur David DZIALOWSKI, Monsieur Pieter VAN DIERMEN et Monsieur Romain PECHAYRE (les « Concertistes »), a déclaré avoir franchi à la baisse les seuils de 9%, 6%, 5% et 3% du capital et des droits de vote de la Société.

Monsieur Abdel-Rahman Nagib BEYDOUN a également informé la Société, par cette déclaration de franchissements de seuils à la baisse, ne plus détenir avec les Concertistes aucune action de la Société, et avoir mis fin au concert restant entre eux.

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre sur les thématiques de l'immobilier et de l'habitat, aux particuliers des conseils, des actualités, des annonces immobilières, des offres sur l'habitat et aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing.

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières

Applications mobiles immobilières (acheter-louer.fr - ESTIMATION IMMO)

Podcast immobilier - habitat - Blog immo-habitat - Newsletters immo-habitat

Outils et solutions digitales d'e-marketing, site responsive, applications mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier et habitat

Campagnes e-mailing et SMS BtoC et BtoB

Magazine, Site, Newsletters et Podcast EXPRESSION - informations pour les professionnels de l'immobilier

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Outils d'Intelligence Artificielle de prédiction des prix de l'immobilier

