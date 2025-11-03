 Aller au contenu principal
Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 octobre 2025
information fournie par GlobeNewswire 03/11/2025 à 22:25

Information relative au nombre total des droits de vote et
d’actions composant le capital social au 31 octobre 2025

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345




Date


Nombre total

d’actions

composant le capital social 		Nombre total

de droits de vote
31/10/2025


179.827.919





Total brut des droits de vote :

179.827.919





Total net* des droits de vote :

179.741.847


*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

Pièce jointe


© GlobeNewswire

