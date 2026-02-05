 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 janvier 2026
information fournie par GlobeNewswire 05/02/2026 à 22:30

Information relative au nombre total des droits de vote et
d’actions composant le capital social au 31 janvier 2026

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345



Date

Nombre total

d’actions

composant le capital social 		Nombre total

de droits de vote
31/01/2026

274.852.082



Total brut des droits de vote :

274.852.082



Total net* des droits de vote :

274.792.237

*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

Pièce jointe


© GlobeNewswire

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank