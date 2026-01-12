 Aller au contenu principal
Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 décembre 2025
information fournie par GlobeNewswire 12/01/2026 à 22:00

Information relative au nombre total des droits de vote et
d’actions composant le capital social au 31 décembre 2025

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)



Avertissement :

Le présent document annule et remplace l’information précédemment publiée le 5 janvier 2026, afin de tenir compte de l’exercice d’instruments financiers intervenu dans le cadre de plans d’actionnariat salarié et d’une précédente opération de financement de la Société.

Place de cotation : NYSE Euronext Paris
Code ISIN : FR 0010417345



Date

Nombre total

d’actions

composant le capital social 		Nombre total

de droits de vote
31/12/2025

235.670.864



Total brut des droits de vote :

235.670.864



Total net* des droits de vote :

235.596.284

*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

