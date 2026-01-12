information fournie par GlobeNewswire • 12/01/2026 à 22:00

Information relative au nombre total des droits de vote et d’actions composant le capital social au 31 décembre 2025

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)





Avertissement :



Le présent document annule et remplace l’information précédemment publiée le 5 janvier 2026, afin de tenir compte de l’exercice d’instruments financiers intervenu dans le cadre de plans d’actionnariat salarié et d’une précédente opération de financement de la Société.





Place de cotation : NYSE Euronext Paris

Code ISIN : FR 0010417345





Date



Nombre total



d’actions



composant le capital social Nombre total



de droits de vote 31/12/2025



235.670.864







Total brut des droits de vote :



235.670.864







Total net* des droits de vote :



235.596.284





*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droits de vote

