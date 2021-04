Information relative au Nombre Total de Droits de Vote et d'Actions (Article 15 de la Loi du 2 Mai 2007)

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie de stade clinique focalisée sur la découverte et le développement de thérapies cellulaires CAR T (Chimeric Antigen Receptor) à base de lymphocytes T pour le traitement du cancer, a procédé les 9 et 29 Avril 2021 à deux augmentations de capital de respectivement 300,000 nouvelles actions de la Société au profit de Lincoln Park Capital Fund, LLC ("LPC"), un investisseur institutionnel basé à Chicago. En conséquence, le capital social de la Société est porté à 52,211,200.33 EUR et est représenté par 15,005,156 actions.



Les informations suivantes sont publiées conformément à l'article 15 de la loi belge du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur les marchés réglementés et concernant des dispositions diverses.