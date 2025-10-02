INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Date d’arrêté : 30 Septembre 2025
Nombre total d’actions composant le capital social : 20 707 826
Nombre de droits de vote théoriques (1) : 26 850 175
Nombre total de droits de vote exerçables (2) : 26 746 518
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base au calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés ces droits de vote y compris les actions privées de ce droit.
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public.
