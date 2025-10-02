 Aller au contenu principal
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DACTIONS ET DE DROITS DE VOTE COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
information fournie par Boursorama CP 02/10/2025 à 18:05

Date d’arrêté : 30 Septembre 2025


Nombre total d’actions composant le capital social : 20 707 826

Nombre de droits de vote théoriques (1) : 26 850 175


Nombre total de droits de vote exerçables (2) : 26 746 518

(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base au calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés ces droits de vote y compris les actions privées de ce droit.

(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droits de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public.

Valeurs associées

LEPERMISLIBRE
0,0880 EUR Euronext Paris +0,57%

