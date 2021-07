Information financière du 2eme trimestre 2021 : Une nouvelle dimension pour le Groupe

Information financière du 2e trimestre 2021 : Une nouvelle dimension pour le Groupe

> Chiffre d'affaires semestriel de 36,6 M€

> Trésorerie brute de 13,9 M€ et placements financiers courants de 16 M€ au 30 juin

> Objectif de chiffre d'affaires consolidé 2021 supérieur à 170 M€





Clermont-Ferrand, le 29 juillet 2021 - (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), spécialisée dans la conception, le développement et l'industrialisation de bioprocédés écoresponsables pour produire des ingrédients fonctionnels, publie aujourd'hui son information financière du 2e trimestre 2021.

Le Groupe précise que cette information financière intègre les éléments de la nouvelle dimension industrielle du Groupe, à savoir les contributions respectives de ses deux filiales opérationnelles désormais totalement intégrées et détenues à 100%, METEX NØØVISTA d'une part, et METEX NØØVISTAGO d'autre part. Cette dernière entité, précédemment dénommée Ajinomoto Animal Nutrition Europe (AANE) est consolidée au sein du Groupe depuis fin avril et ne contribue donc que pour deux mois à sa performance financière semestrielle. Le profil financier de METEX bénéficiera mécaniquement et durablement de cette évolution vers la constitution d'un des leaders européens des biotechnologies industrielles.