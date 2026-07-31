Information financière au 31 mars 2026 (Deuxième semestre 2025-2026)

31 juillet 2026
Information financière au 31 mars 2026
(Deuxième semestre 2025-26)
Sur l’exercice 2025-26, le chiffre d’affaires s’établit à 55,8 millions d’euros, en croissance organique de 0,6 %. Le recul publié de 1,8 % par rapport à l’exercice précédent s’explique par un effet de change défavorable.
Au second semestre 2025-26, le chiffre d’affaires s’élève à 30,8 M€, en recul de 1,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent (2024-25).
Données non auditées
CHIFFRE D’AFFAIRES
PAR MARCHES
|
(En millions d'euros)
|2e semestre
|Variation vs
|Cumul
|Variation vs 31/03/2025
|31/03/2026
|31/03/2025
|31/03/2026
|Totale
|Dont Organique
|Dont Effet de change
|France
|4,0
|-32,3%
|7,3
|-23,8%
|-23,6%
|0,0%
|Europe distribution contrôlée (hors France)
|6,0
|-3,3%
|11,6
|0,5%
|0,5%
|0,0%
|Asie Distribution Contrôlée
|3,4
|-8,6%
|6,7
|-12,2%
|-5,6%
|-6,7%
|Total Distribution contrôlée
|13,3
|-15,4%
|25,6
|-10,9%
|-9,1%
|-1,7%
|Agents & Distributeurs
|17,5
|12,1%
|30,2
|7,5%
|10,6%
|-3,1%
|Chiffre d’affaires total
|30,8
|-1,7%
|55,8
|-1,8%
|0,6%
|-2,4%
Activité du Deuxième semestre de l’exercice (octobre 2025 à mars 2026)
Au deuxième semestre 2025-26, le chiffre d’affaires du Groupe s'inscrit en recul de 1,7% par rapport au deuxième semestre 2024-25.
Distribution contrôlée
La France a affiché un repli de 32,3%, tandis que des progressions ont été observées en Espagne hors internet (+16,0%) et en Italie hors internet (+1,9%), le Benelux marquant quant à lui un recul (-24,8%). En revanche, l’Asie a enregistré un repli, pénalisée par des conditions de marché défavorables, notamment à Hong Kong (-18,4%), ainsi que par des effets de change négatifs. Le e-commerce, quant à lui, a poursuivi sa dynamique au second semestre.
Agents et Distributeurs
Concernant les agents et distributeurs, le chiffre d’affaires a progressé de 12,1% au second semestre. Les performances ont été contrastées, avec une croissance enregistrée en Chine (+19,3%) et au Moyen-Orient (+17,0%), tandis que l'Amérique du Nord affiche un repli (-7,5%).
Activité cumulée au cours de l’exercice 2025-26 :
Le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 55,8 M€ sur l'exercice 2025-2026, en baisse de 1,0 M€ (-1,8 %). La croissance organique reste positive (+0,6 %, soit +0,3 M€), le recul publié tenant à un effet de change de -2,4 % (-1,4 M€).
Distribution contrôlée
La distribution contrôlée recule de 10,9 %, soit -3,2 M€ (-2,7 M€ en organique, -0,5 M€ de change). La baisse se concentre en France (-23,6 %), effet de base de l'accord B2B de l'exercice précédent. L'Europe progresse (+0,6 %), portée par l'Espagne et la Suisse malgré le repli italien. Le Japon ressort à -3,8 %, la croissance organique étant neutralisée par le change. Hong Kong recule de 21,5 %, sous l'effet de la rationalisation stratégique du réseau de grossistes et d'un change négatif.
Agents & Distributeurs
Les ventes aux agents et distributeurs atteignent 30,2 M€, en hausse de 7,5 % (organique +3,0 M€, change -0,9 M€). Tous les marchés progressent, hors Russie (-18,3 %) et Amérique du Nord (-22,7 %), la Chine (+36,0 %) et le Moyen-Orient (+11,9 %) en tête — la première bénéficiant en partie du transfert d'activité depuis Hong Kong.
PAR LIGNES DE PRODUITS
|
(En millions d'euros)
|2e semestre
|Variation vs
|Cumul
|Variation vs
|31/03/2026
|31/03/2025
|31/03/2026
|31/03/2025
|Briquets, Accessoires Cigare et Stylos
|25,9
|-2,3%
|47,1
|-0,6%
|Maroquinerie, Accessoires & PAP
|4,8
|1,7%
|8,7
|-8,0%
|Chiffre d’affaires total
|30,8
|-1,7%
|55,8
|-1,8%
A la fin du second semestre
Le chiffre d'affaires du second semestre a été marqué par une légère hausse des briquets et accessoires pour fumeurs, en progression de 0,2% par rapport à la même période en 2024–25. Le segment des instruments d’écriture a, quant à lui, enregistré un recul de 15,5%. Le segment Maroquinerie, accessoires et prêt-à-porter a connu une hausse globale de 1,7%, soutenue par de solides performances des ceintures (+29,9%) et du prêt-à-porter (+11,4%). En revanche, les articles de maroquinerie ont reculé de 12,7%, et les ventes d'accessoires ont chuté de 30,4%.
Sur l’exercice 2025-26
Sur l'exercice 2025-26, les briquets (66 % du chiffre d'affaires) affichent une croissance de 7,6 % (+2,6 millions d'euros), tirée par la Chine, la Russie et le Moyen-Orient, compensant ainsi les reculs en Amérique du Nord. À l'inverse, les accessoires pour cigares baissent de 32,9 % (-2,1 millions d'euros) principalement en raison de la France à la suite d'un contrat B2B exceptionnel conclu avec Trinidad lors de l'exercice précédent, tandis que les instruments d'écriture reculent de 11,6 % (-0,7 million d'euros), principalement sur le marché européen.
Concernant les autres segments, la maroquinerie baisse de 22,6 %, et les accessoires reculent de 15,5 % pour s'établir à 0,4 million d'euros. La dynamique est toutefois positive pour les ceintures, qui croissent de 12,4 % pour atteindre 1,3 million d'euros grâce aux performances de la Corée, et pour le prêt-à-porter, en légère hausse de 1,5 % avec un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros.
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