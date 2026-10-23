Inflexion cède sa participation majoritaire dans Celnor à Goldman Sachs Alternatives

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La société de capital-investissement Inflexion a annoncé vendredi qu'elle allait céder une participation majoritaire dans la société britannique Celnor Group, spécialisée dans les essais et la conformité en matière de sécurité, à Goldman Sachs GS.N Alternatives.

* Les conditions de la transaction n’ont pas été divulguées, mais celle-ci valorise Celnor à 1 milliard d’euros (1,12 milliard de dollars), selon une source proche du dossier

* Inflexion a déclaré qu’elle conserverait une participation minoritaire dans Celnor, une société qu’elle a contribué à créer en 2023

* Celnor a mené une stratégie axée sur les acquisitions, gagnant du terrain au Royaume-Uni et se développant aux États-Unis et en Europe, a indiqué la société européenne de capital-investissement

* La société a déjà acquis des entreprises basées aux États-Unis, telles que John Turner Consulting, ainsi que des sociétés françaises comme Tera Environnement et Toxilabo

* Celnor, dont les services vont des analyses d’amiante à la recherche en matière de sécurité alimentaire, a déclaré dans un communiqué séparé que Goldman Sachs soutiendrait son expansion aux États-Unis et en Europe continentale et renforcerait ses capacités d’acquisition

* Contactée par Reuters, Goldman Sachs n'a pas souhaité faire de commentaire

(1 dollar = 0,8928 euro)