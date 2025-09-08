Infleqtion entre en bourse dans le cadre d'une opération SPAC qui valorise l'entreprise d'informatique quantique à 1,8 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 5 à 9)

Infleqtion va s'introduire en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition, dirigée par Michael Klein, un vétéran de Wall Street, ce qui valorise la startup d'informatique quantique à 1,8 milliard de dollars avant tout nouvel investissement, ont annoncé les deux sociétés lundi.

La fusion avec la société d'acquisition spécialisée (SPAC) Churchill Capital Corp X devrait apporter à Infleqtion plus de 540 millions de dollars avant frais, y compris un co-investissement d'investisseurs institutionnels tels que Maverick Capital, Counterpoint Global et Glynn Capital.

Infleqtion, qui construit des ordinateurs quantiques et des capteurs de précision, a déclaré que les recettes permettront d'accélérer le développement de produits et d'étendre les applications dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la sécurité nationale et l'espace.

La société issue de la fusion devrait être cotée sur une bourse nord-américaine sous le symbole "INFQ".

Matthew Kinsella, directrice générale d'Infleqtion, espère que l'opération sera finalisée dans le courant de l'année ou au début de 2026, selon Bloomberg News, qui a rapporté l'information pour la première fois.

La SPAC dirigée par Klein disposait d'environ 416 millions de dollars sur son compte fiduciaire au 30 juin, et Infleqtion a également obtenu plus de 125 millions de dollars de la part d'investisseurs institutionnels par le biais d'un PIPE, c'est-à-dire de l'argent qui irait à la société si l'opération était conclue.

Ces dernières années, des entreprises d'informatique quantique telles que IonQ IONQ.N , Rigetti Computing RGTI.O et D-Wave Quantum QBTS.N sont entrées en bourse par le biais de fusions de SPAC, l'intérêt pour cette nouvelle forme d'informatique ne cessant de croître.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, offrant ainsi aux entreprises une autre voie d'accès au marché qui contourne le processus plus long et plus coûteux d'une introduction en bourse traditionnelle.

Les systèmes d'Infleqtion sont utilisés par le concepteur de puces Nvidia NVDA.O , le ministère américain de la défense, la Nasa et le gouvernement britannique. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 29 millions de dollars sur les 12 derniers mois au 30 juin et prévoit un chiffre d'affaires d'environ 50 millions de dollars d'ici la fin de l'année 2025.