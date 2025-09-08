 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Infleqtion entre en bourse dans le cadre d'une opération SPAC qui valorise l'entreprise d'informatique quantique à 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 22:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 6) par Jaspreet Singh

Infleqtion va entrer en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition, dirigée par Michael Klein, un vétéran de Wall Street, évaluant la startup d'informatique quantique à 1,8 milliard de dollars avant tout nouvel investissement, ont annoncé les deux sociétés lundi.

La fusion avec la société d'acquisition spécialisée (SPAC) Churchill Capital Corp X devrait apporter à Infleqtion plus de 540 millions de dollars avant frais, y compris un co-investissement d'investisseurs institutionnels tels que Maverick Capital, Counterpoint Global et Glynn Capital.

Infleqtion, qui construit des ordinateurs quantiques et des capteurs de précision, a déclaré que les recettes permettraient d'accélérer le développement de produits et d'étendre les applications dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la sécurité nationale et l'espace.

La société issue de la fusion devrait être cotée sur une bourse nord-américaine sous le symbole "INFQ".

Matthew Kinsella, directrice générale d'Infleqtion, a déclaré à Reuters qu'elle s'attendait à ce que l'opération soit finalisée dans le courant de l'année ou au début de 2026.

L'entreprise compte environ 185 employés. Elle a levé 283 millions de dollars de fonds depuis sa création en 2007.

La SPAC dirigée par Klein disposait d'environ 416 millions de dollars sur son compte fiduciaire au 30 juin, et Infleqtion a également obtenu plus de 125 millions de dollars de la part d'investisseurs institutionnels par le biais d'un PIPE, c'est-à-dire de l'argent qui irait à l'entreprise si l'opération était menée à bien.

Des entreprises d'informatique quantique telles que IonQ

IONQ.N , Rigetti Computing RGTI.O et D-Wave Quantum QBTS.N ont été introduites en bourse par le biais de fusions SPAC au cours des dernières années.

Une SPAC est une société écran qui lève des fonds par le biais d'une introduction en bourse pour fusionner avec une entreprise privée et l'introduire en bourse, offrant ainsi aux entreprises une autre voie d'accès au marché qui contourne le processus plus long et plus coûteux d'une introduction en bourse traditionnelle.

Les systèmes d'Infleqtion sont utilisés par le concepteur de puces Nvidia NVDA.O , le ministère américain de la défense, la Nasa et le gouvernement britannique. Le chiffre d'affaires de la société pour les 12 derniers mois s'élevait à environ 29 millions de dollars au 30 juin, et elle s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 50 millions de dollars d'ici la fin de l'année 2025.

Bloomberg News a été le premier à évoquer l'accord plus tôt dans la journée.

Fusions / Acquisitions

