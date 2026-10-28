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Inflation tenace : la Banque du Canada serre la vis et relève ses taux directeurs
information fournie par Zonebourse 28/10/2026 à 17:06

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La Banque du Canada a relevé mercredi son taux directeur de 25 points de base, à 2,5%, face à une inflation plus persistante que prévu. Elle prévient que d'autres hausses pourraient être nécessaires.

La banque centrale canadienne durcit sa politique monétaire pour limiter la propagation de la flambée énergétique aux autres prix. Le taux officiel d'escompte passe à 2,75% et celui de rémunération des dépôts à 2,45%.

L'institution anticipe une inflation d'environ 3,5% en fin d'année. Les coûts de production et de transport augmentent, et les entreprises devraient en répercuter une part accrue sur leurs clients.

D'autres hausses dans le viseur

La Banque prévoit désormais une inflation moyenne de 3% en 2027, soit un point de plus qu'envisagé en juillet. Le retour à 2% n'est attendu qu'au milieu de 2028.

L'économie canadienne devrait croître de 1% cette année, puis de 2% en 2027 et en 2028. Malgré ce redressement, les incertitudes commerciales et géopolitiques incitent la Banque à avancer prudemment. Sa prochaine décision est prévue le 9 décembre.

Inflation
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