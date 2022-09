Inflation : « promettre des revenus plutôt que des plus-values aux clients »

(NEWSManagers.com) - Rappelant qu'il avait n'avait pas de rendez-vous à très long terme avec les clients de son family office, mais "au minimum, des rendez-vous en fin d'année", Cedric Marc, président de Patrimonio Family Office, a exposé les difficultés que le nouvel environnement inflationniste pose à la gestion de patrimoine cette année, lors de l'Université d'été de l'Asset Management qui se tenait jeudi dernier à l'université Paris Dauphine.

" Il faut absolument générer une performance positive et idéalement supérieure à l'inflation. Pour 2022, après 25 ans dans la gestion de patrimoine où on a mis en avant des promesses de plus-value, nous sommes désormais obligés de mettre en place des stratégies et des promesses de revenus", a-t-il expliqué. Cette promesse doit être tenue "par tous les moyens, de manière à tenter de limiter l'impact extraordinaire de cette hausse spectaculaire de l'inflation".

Pour lui se présentent alors deux stratégies. La première est d'"avoir le courage" de racheter des obligations de maturité courte. Il cite ainsi en exemple le high yield de durée deux ans, dont un fonds spécialisé promet du 5,5% par an de rendement.

La deuxième stratégie est celle d'utiliser des produits structurés, "car ces stratégies distribuent des coupons y compris dans une période de baisse", précise-t-il.