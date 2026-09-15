Inflation, matières premières et supply chain : la menace globale d'El Niño 2026-2027

(Zonebourse.com) - "Le phénomène El Niño qui se profile pour 2026-2027 pourrait devenir l'événement climatique le plus intense depuis plus d'une décennie. Si les phénomènes météorologiques sont souvent considérés comme des risques opérationnels, celui-ci doit plutôt être appréhendé comme un événement macroéconomique ayant des répercussions sur l'inflation, les flux commerciaux, les chaînes d'approvisionnement et les résultats des entreprises", observe Allianz Trade, spécialiste mondial de l'assurance-crédit commercial et dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique.

Un impact économique historique sur les cours mondiaux

Le FMI estime qu'un El Niño typique fait grimper les prix mondiaux des denrées alimentaires d'environ 5% en l'espace d'un an. A titre de comparaison, les épisodes majeurs de 1982-1983 et 1997-1998 ont entraîné des pertes cumulées de revenus à l'échelle mondiale de 4 100 milliards de dollars et 5 700 MdsUSD au cours des cinq années suivantes.

Matières premières : des chocs et des opportunités très disparates

El Niño provoque un choc inégal sur les matières premières, les perturbations les plus importantes se concentrant sur les produits issus d'Asie, tandis que les céréales d'Amérique latine, principalement du Brésil et d'Argentine, pourraient connaître une offre excédentaire en raison de l'amélioration des conditions de culture, souligne Allianz Trade.

L'Asie du Sud-Est, l'Inde et certaines régions d'Afrique de l'Ouest sont confrontées à des risques accrus de sécheresse et de perturbations agricoles. Dans le même temps, de vastes régions d'Amérique du Sud devraient bénéficier de conditions de culture plus favorables, ce qui soutiendra la production de céréales et d'oléagineux. Il en résultera une divergence entre les marchés des matières premières, les pays et les secteurs, plutôt qu'une flambée inflationniste généralisée.

Sucre et riz sous tension, baisse attendue sur le soja et le maïs

Les risques les plus élevés concernent le sucre, l'huile de palme et le riz, où la sécheresse, la faiblesse des stocks et d'éventuelles restrictions à l'exportation pourraient entraîner une volatilité des prix. Le cacao et le café robusta sont également confrontés à des pressions sur l'offre, tandis que le soja, le maïs et le café arabica devraient connaître une baisse des prix grâce à des conditions favorables.

"Pour les entreprises, les implications vont bien au-delà de l'agriculture", estime, en outre, Allianz Trade. Dans le détail, les fabricants de produits alimentaires pourraient subir une nouvelle pression sur les coûts des intrants liés au sucre, à l'huile de palme, au riz et au cacao, mais pourraient répercuter ces hausses de prix. Les entreprises de biens de consommation opérant sur les marchés émergents pourraient constater un regain de sensibilité à l'inflation chez les consommateurs à faibles revenus.

Des répercussions directes sur les coûts des entreprises et la consommation

Pour les entreprises impliquées dans le commerce de cultures qui connaîtront une forte hausse de l'offre, notamment en Amérique latine, une production plus élevée n'est pas nécessairement une bonne nouvelle : les prix de vente baissent, les capacités de stockage risquent d'être saturées et la demande est inélastique (c'est-à-dire que la baisse des prix n'entraîne pas d'augmentation des volumes). Les gouvernements des économies importatrices de denrées alimentaires pourraient réagir par des restrictions à l'exportation, des contrôles des prix ou des mesures de constitution de stocks stratégiques, amplifiant les perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Par ailleurs, Allianz Trade signale qu'"un 'super El Niño' se traduirait par des pressions inflationnistes en Asie, principalement via les prix des denrées alimentaires, l'Indonésie étant la plus touchée ( 2,3 points de pourcentage) tandis que la Malaisie et les Philippines seraient les plus épargnées ( 0,7 point de pourcentage). En Amérique latine, le tableau est contrasté, la Colombie, le Pérou et le Brésil étant exposés à des pressions potentielles.

Face à ces tensions, les banques centrales des Philippines, d'Indonésie et d'Inde pourraient être contraintes de relever davantage leurs taux ou de reporter leur assouplissement monétaire jusqu'en 2027, tandis que la Malaisie et la Thaïlande maintiendraient leurs taux inchangés. Des interdictions d'exportation imposées par les principaux producteurs agricoles (Inde, Thaïlande, Vietnam) atténueraient les pressions intérieures mais amplifieraient les risques d'inflation pour les pays importateurs, notamment les Philippines et l'Indonésie.

En Amérique latine, la sécheresse qui touche le nord du Brésil et la Colombie pourrait faire grimper l'inflation, tandis que le Pérou pourrait subir des perturbations liées à un El Niño côtier.

Marchés financiers : un impact noyé dans le contexte macroéconomique Allianz Trade souligne que les épisodes de "Super El Niño" n'ont généralement pas beaucoup d'incidence sur l'ensemble des marchés financiers . Le S&P 500 a enregistré de fortes hausses à chaque fois, sous l'effet du contexte macroéconomique concomitant plutôt que du phénomène météorologique lui-même. Pour les marchés émergents, les économies importatrices de denrées alimentaires comme les Philippines et l'Indonésie ont tendance à sous-performer les indices de référence mondiaux dans les 12 à 18 mois suivant un pic de l'ONI (à l'exception de la période 2015-2016).

Cependant, chaque épisode s'est produit dans un contexte macroéconomique radicalement différent (à savoir la crise asiatique, le ralentissement chinois, l'inflation post-Covid) ; le signal est donc trop faible et trop confus pour être attribué au seul El Niño.

A savoir :

- El Niño est un phénomène climatique naturel qui se caractérise par un réchauffement anormal des eaux de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique qui perturbe les conditions météorologiques aux quatre coins du monde. Le phénomène survient généralement tous les deux à sept ans, et dure neuf à douze mois en moyenne. Selon son intensité et le moment où il se produit, El Niño peut entraîner des risques graves pour la production alimentaire, les moyens d'existence ruraux et la sécurité alimentaire. (selon la définition de la FAO).

- L'ONI est l'indicateur officiel utilisé par la NOAA (l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique) pour mesurer, suivre et déclarer les épisodes El Niño et La Niña.

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