Inflation : Face à des "hausses suspectes des prix", Michel-Edouard Leclerc réclame une "commission d'enquête"

Le président du groupe de grande distribution demande à l'Etat et aux parlementaires d'enquêter sur les causes de l'inflation. Il déplore un manque de "transparence" des industriels sur le prix des matières premières.

Le patron du groupe E. Leclerc, Michel-Edouard Leclerc le 4 octobre 2017, à Paris. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Invité sur BFMTV , jeudi 30 juin, le président du comité exécutif des magasins Leclerc, Michel-Edouard Leclerc a affirmé que les hausses des prix sur les matières premières "sont suspectes" . Il a désigné les industriels de l'agro-alimentaire comme étant les responsables d'une "augmentation artificielle des prix".

"J'aimerais bien que les députés […] ouvrent une commission d'enquête sur les origines de l'inflation , sur ce qu'il se passe sur le front des prix, depuis les transports jusqu'aux consommateurs", a affirmé Michel-Edouard Leclerc. Le distributeur a affirmé que l'action de la puissance publique "aiderait beaucoup d'avoir cette obligation de transparence, y compris devant la puissance publique".

"Les sociétés de transport sortent des bénéfices par milliard"

Michel-Edouard Leclerc a notamment évoqué la hausse des coûts du transport de marchandise. "Quand vous voyez que tous les fournisseurs arrivent avec des factures de transport en augmentation de 15, 20, 30 % , et notamment les prix des conteneurs qui ont augmenté de 30 %, et qu'en même temps, vous voyez que les sociétés de transport sortent des bénéfices par milliard l'année dernière, on voit bien que ce n'est pas l'indisponibilité des conteneurs qui a fait que ce qui est rare est cher" a-t-il estimé.

Indice des prix à la consommation (glissement annuel en %) de juin 2017 à juin 2022 ( AFP / )

Le dirigeant du groupe Leclerc a dénoncé les industriels qui utilisent la guerre en Ukraine pour justifier une augmentation des prix. "Quand vous avez des fabricants de produits à base de cacao qui vous invoquent l'Ukraine pour une augmentation de 15 % de tarifs sur la confiserie , sur les barres chocolatées – je parle de Nestlé, je parle de Mars – faut quand même pas déconner ! On est sur l'autre continent pour le cacao !", a affirmé Michel-Edouard Leclerc.

"L'Ukraine a bon dos"

"Donc on peut comprendre qu'il y ait des hausses d'énergie, qu'il y ait des hausses des coûts de transport, mais cela n'a rien à voir avec ce qu'il se passe en Ukraine . L'Ukraine a bon dos", a tranché le patron très médiatique.

Indice des prix des matières premières alimentaires à l'importation en France, base 100 en 2010, selon les données de l'Insee ( AFP / )

Michel-Edouard Leclerc a cité comme autre exemple l'huile de tournesol, "qui se raréfie dans les rayons et dont le prix a flambé" . "On nous dit : on va te livrer, mais il faut augmenter de 34 % le prix d'acquisition" de cette huile. "Et dans ces conditions, on asséchera tes concurrents et on te donnera 130 % de ta demande", a rapporté le distributeur.

Il conclut en invitant l'Etat et les parlementaires à " demander à tout le monde de venir justifier cette part de hausse."

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, a assuré que le gouvernement "fera les comptes" avec les grandes entreprises qui ont bénéficié de la forte inflation pour vérifier qu'elles ont utilisé une partie de leurs profits pour soulager le pouvoir d'achat des ménages.