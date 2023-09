Inflation : ces stars françaises du pricing power

(Crédits photo : Adobe Stock - )

L'inflation est un sujet préoccupant pour de nombreuses entreprises, car elle peut exercer une pression significative sur leurs marges bénéficiaires. Cependant, certaines sociétés françaises font preuve de résilience face à ce défi économique grâce à leur pricing power. Le pricing power, ou le pouvoir de fixation des prix, est la capacité d'une entreprise à augmenter ses prix sans perdre de clients.

Dans cet article, Café de la Bourse explore en détail ce concept et analyse quatre entreprises françaises cotées en Bourse qui excellent dans l'art du pricing power.

Qu'est-ce que le pricing power ?

Le concept de pricing power, ou pouvoir de fixation des prix, est essentiel pour comprendre comment certaines entreprises parviennent à résister à l'inflation et à maintenir des marges bénéficiaires solides. Le pricing power reflète la capacité d'une entreprise à augmenter ses prix sans subir une réduction significative de la demande pour ses produits ou services. Plusieurs facteurs clés peuvent favoriser cette capacité, et ils jouent un rôle essentiel dans la pérennité de l'entreprise dans un contexte économique difficile d'inflation tel que nous le connaissons en 2023.

Quels sont les facteurs qui favorisent le pricing power d'une entreprise ?

Le positionnement de l'entreprise sur son marché

Les entreprises qui occupent une position dominante sur leur marché ont souvent un avantage en matière de pricing power. En effet, elles sont les leaders incontestés dans leur secteur d'activité et elles ont une part de marché substantielle. En raison de leur position, ces entreprises sont moins exposées à une concurrence féroce, ce qui leur permet de fixer des prix plus élevés sans perdre de clients. Cette dominance peut découler d'un monopole naturel (comme dans le cas des services publics), d'une expertise technique unique, ou d'une forte reconnaissance de la marque.

L'exclusivité des produits et services de l'entreprise

Les produits ou services uniques ou haut de gamme, qui ne sont pas facilement remplaçables par des alternatives, sont moins sensibles aux fluctuations des prix. Les consommateurs sont généralement prêts à payer davantage pour des produits qui offrent une qualité supérieure, une exclusivité, ou une expérience exceptionnelle. Les entreprises qui se concentrent sur la différenciation de leurs produits ou services ont généralement un meilleur pricing power. Par exemple, une entreprise de technologie qui développe une technologie brevetée de pointe peut fixer des prix plus élevés en raison de la demande pour ses innovations.

L'essentialité des produits et services de l'entreprise

Les biens et services essentiels, tels que l'énergie, les produits alimentaires de base, les soins de santé et les services publics, sont moins sujets à la sensibilité des prix. Les consommateurs ont peu d'options réelles pour réduire leur consommation de ces produits, car ils sont nécessaires à leur vie quotidienne. Par conséquent, les entreprises qui fournissent ces produits essentiels ont un pouvoir de fixation des prix plus élevé, car elles peuvent augmenter leurs prix sans perdre de clients de manière significative.

La diversité géographique de la demande

Les entreprises qui opèrent à l'échelle mondiale ont souvent un avantage en matière de pricing power. La diversification géographique leur permet de compenser la baisse de la demande dans un pays ou une région par une augmentation de la demande dans un autre. Cela réduit leur dépendance à un marché particulier et les rend moins vulnérables aux pressions inflationnistes qui peuvent varier d'un pays à l'autre.

Analyse de 4 sociétés françaises cotées en Bourse avec un pricing power élevé

Engie : un quasi-monopole sur l'énergie

Engie est l'un des principaux fournisseurs d'énergie en France. L'entreprise Engie bénéficie d'un avantage considérable en matière de pricing power en raison de son quasi-monopole sur la fourniture de gaz naturel. Les consommateurs ont peu d'options alternatives pour leurs besoins en gaz, ce qui permet à Engie de maintenir des prix stables malgré l'inflation. De plus, Engie a diversifié ses activités dans les énergies renouvelables, renforçant ainsi sa position sur le marché de l'énergie.

LVMH : un leader sur son marché avec une activité peu sensible aux prix

LVMH, le géant du luxe français, est un exemple parfait de pricing power. En tant que leader incontesté dans le secteur du luxe, LVMH peut fixer des prix élevés pour ses produits de haute qualité. Les consommateurs de produits de luxe sont souvent moins sensibles aux fluctuations des prix, car ils recherchent la qualité et l'exclusivité. Ainsi, même en période d'inflation, LVMH peut maintenir ses marges bénéficiaires élevées.

Danone : des produits essentiels pour se nourrir quotidiennement

Danone, l'un des principaux acteurs de l'industrie alimentaire en France, propose des produits alimentaires essentiels tels que les produits laitiers et les produits pour bébés. Ces produits sont considérés comme essentiels pour de nombreuses familles, ce qui signifie que les consommateurs sont moins susceptibles de réduire leurs achats malgré une augmentation des prix. Danone a ainsi un pouvoir de fixation des prix plus élevé, ce qui l'aide à faire face à l'inflation.

Safran : un fleuron industriel bénéficiant d'une forte demande internationale

Safran, acteur majeur de l'industrie aéronautique et de la défense, profite d'une forte demande internationale pour ses produits et services. Même en période d'inflation, la demande mondiale d'avions et de technologies aéronautiques reste élevée. Cette demande internationale permet à Safran de maintenir des prix compétitifs tout en préservant ses marges bénéficiaires.

Retrouvez également cet article sur Café de la Bourse