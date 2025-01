Inflation américaine: CPR AM salue la baisse de l'inflation sous-jacente

(AOF) - "La bonne nouvelle de ce rapport sur l’inflation est qu’après trois mois de stagnation à 3,3%, l’inflation sous-jacente ait repris son mouvement de baisse en décembre (3,2%)" aux Etats-Uns. Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM, salue cette "bonne nouvelle pour la Fed". Si l’inflation totale remonte c’est selon lui "en très large part à cause d’effets de base 'énergie' moins favorables" : en niveau, le CPI "énergie" est au plus bas niveau depuis début 2022 (avant la guerre en Ukraine donc).

A peu près toutes les grandes composantes contribuent à la baisse de l'inflation sous-jacente, à l'exception de la composante "transport hors énergie", dont la contribution "remonte légèrement". La composante "logement hors énergie" connait pour sa part un bon mois, avec "l'une des variations mensuelles les plus faibles de ces trois dernières années". Ce qui "s'explique notamment par la rechute du prix des hôtels, qui avait augmenté de façon brutale en novembre".

"Avec les effets de base a priori favorables le mois prochain, on peut s'attendre à une décrue supplémentaire pour le core CPI de janvier", ajoute le gérant.