Infinity Natural Resources acquiert des actifs de schiste dans l'Ohio pour 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Infinity Natural Resources INR.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir des actifs en amont et intermédiaires dans l'Ohio auprès d'Antero Resources AR.N et d'Antero Midstream AM.N pour un montant total de 1,2 milliard de dollars.