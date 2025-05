Infineon: va améliorer la distribution d'énergie pour l'IA information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 16:54









(CercleFinance.com) - Infineon va améliorer l'architecture de distribution d'énergie pour les futurs centres de données d'IA.



Le groupe va développer en collaboration avec Nvidia la prochaine génération de systèmes d'alimentation basés sur une nouvelle architecture avec une production centrale d'énergie à courant continu haute tension (HVDC) de 800 V.



'La nouvelle architecture du système augmente considérablement la distribution d'énergie économe en énergie dans le centre de données et permet la conversion de l'énergie directement sur la puce d'IA (unité de traitement graphique, GPU) au sein de la carte serveur' explique le groupe.



Le besoin d'une alimentation plus efficace devient de plus en plus important. D'ici la fin de la décennie, les centres de données d'IA auront besoin d'une puissance de sortie d'un mégawatt (MW) et plus par rack informatique.



' La combinaison du savoir-faire d'Infineon en matière d'applications et de systèmes dans l'alimentation de l'IA du réseau au coeur, combinée à l'expertise de pointe de Nvidia en matière de calcul accéléré, ouvre la voie à une nouvelle norme pour l'architecture d'alimentation dans les centres de données d'IA afin de permettre une infrastructure d'IA plus rapide, plus efficace et plus évolutive. ' a déclaré Adam White, président de la division Power & Sensor Systems d'Infineon.





