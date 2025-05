Infineon : tente de soulever la résistance des 34,6E du 25/3 information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 16:31









(CercleFinance.com) - Infineon -qui sert de locomotive au DAX qui bat un nouveau record à 24.150- tente de soulever la résistance des 34,6E du 25 mars (et précédemment du 22 janvier) dernier.

Une autre résistance se profilerait très rapidement vers 35,35E (qui remonte au18 mars) puis 37E (zénith du 6 mars).





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 34,5500 EUR XETRA +1,95%