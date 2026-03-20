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Infineon rebondit, Bayer se soigne et Wetherspoon plonge
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 10:15

Infineon et Indra reprennent des couleurs après leurs récentes corrections, tandis que Bayer et Alstom profitent de signaux au vert. À l'inverse, J D Wetherspoon, Inwit et Smith Group plonge, pénalisés par des perspectives décevantes.

Actions en hausse

Infineon technologies ( 5%) : l'entreprise allemande progresse après un relèvement de recommandation par JPMorgan. L'analyste a fixé l'objectif de cours à 48EUR. Les titres du fabricant de puces avaient dévissé de près de 20% depuis le début du conflit iranien il y a environ trois semaines.

Indra sistemas (4%) : le spécialiste de la défense regagne du terrain après une correction de 19%. Ce mouvement fait suite au retrait de Escribano Mechanical and Engineering du projet d'acquisition d'EM&E, une annonce qui avait initialement pénalisé le cours.

Bayer ( 4%) : la pharmaceutique allemande profite d'une hausse portée par la recommandation de Oddo BHF qui passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 39,80 à 55 EUR.

Alstom ( 2%) : les investisseurs saluent l'équipementier ferroviaire qui vient d'annoncer la prolongation pour cinq ans de son contrat d'exploitation avec Metrolinx, l'agence publique de transport de l'État canadien de l'Ontario.

STMicroelectronics ( 2%) : la société française progresse grâce à l'extension de sa plateforme eDesignSuite. Ce développement, réalisé en partenariat avec DigiKey et Ultra Librarian, doit permettre aux ingénieurs d'optimiser la conception et l'approvisionnement des composants.

Actions en baisse

J D Wetherspoon (-10%) : l'entreprise publicitaire britannique plonge après l'annonce que ses bénéfices pourraient être inférieurs aux prévisions. Le bénéfice par action a reculé à 0,175 GBP contre 0,267 GBP précédemment.

Inwit (-8%) : le spécialiste italien des installations telecom revoit ses perspectives à la baisse face à la menace d'un réseau de tours concurrent. L'entreprise a annoncé que les nouvelles prévisions intégraient des scénarios d'escalade judiciaire et qu'elle prendrait les mesures nécessaires pour clarifier la situation.

Smiths Group (-5%) : l'industriel britannique est entraîné vers le marché des Etats-Unis. Le chiffre d'affaires organique global a progressé de 0,4% bien en dessous de la croissance de 2,3% anticipée par les analystes. Le bénéfice est en recul à 131 MGBP contre 168 MGBP un an plus tôt.

Var Energi (-3%) : le spécialiste du pétrole sur le plateau continental norvégien souffre de la prise de bénéfices de ses collaborateurs. Le représentant suppléant des salariés, suivi par d'autres, a vendu pour 939 000 NOK d'actions. Le marché y voit un signe de désengagement.

Note AB (-3%) : le fabricant suédois de composants électroniques publie des prévisions en dessous des attentes du marché. Alandsbanken anticipe une réaction négative du titre dans une note d'analyste.

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BAYER
39,325 EUR XETRA +2,24%
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