Infineon: prévision de revenus relevée pour l'exercice information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses trimestriels, Infineon relève sa prévision de revenus pour l'exercice en cours, les attendant désormais 'stables ou en légère hausse', et non plus 'en légère baisse', en raison d'un dollar plus fort qu'en hypothèse précédente.



Le fabricant allemand de semiconducteurs ajoute anticiper une marge brute ajustée de l'ordre de 40%, une marge des segments 'dans le milieu ou le haut de la plage des 10%', ainsi qu'un free cash-flow d'environ 900 millions d'euros.



Pour son premier trimestre 2024-25, Infineon publie un BPA ajusté en baisse de 38% en comparaison annuelle, à 0,33 euro, pour une marge des segments de 16,7% (contre 22,4% un an auparavant) et des revenus en contraction de 8% à 3,42 milliards.



'Infineon s'est bien tenu dans un faible environnement de demande', juge toutefois son CEO Jochen Hanebeck, pour qui 'malgré un contexte économique incertain, la trajectoire de l'entreprise durant l'exercice suit le comportement attendu'.





