Infineon: perspective de marge relevée pour l'exercice 2024/2025 information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 10:35









(Zonebourse.com) - Infineon a annoncé mardi avoir relevé sa perspective de marge bénéficiaire pour l'exercice en cours après avoir fait état d'un bénéfice meilleur qu'attendu au titre du troisième trimestre de son exercice décalé.



Le fabricant allemand de semi-conducteurs dit désormais prévoir une marge brute ajustée de plus de 40% sur l'ensemble de son exercice 2024/2025, contre une précédente estimation située autour de 40%.



'Nous pensons que la solidité des marges constitue une bonne nouvelle en comparaison de ses pairs, qui ont jusqu'ici plutôt déçu de ce côté-là', soulignent les analystes d'UBS.



Dans un communiqué, le groupe basé à Neubiberg, au sud de Munich, déclare prévoir une accélération de son activité lors de son quatrième trimestre, avec un chiffre d'affaires attendu autour de 3,9 milliards d'euros, contre 3,7 milliards sur le trimestre écoulé, en dépit du renchérissement de l'euro et de l'incertitude liée à l'impact des droits de douane.



Il explique profiter de l'essor actuel des logiciels pour l'automobile, des puces pour centres de données dédiés à l'IA et des investissements dans les infrastructures énergétiques et dans les robots humanoïdes.



Son résultat opérationnel du troisième trimestre a atteint 668 millions d'euros, contre 734 millions un an plus tôt, alors que le consensus visait 581 millions d'euros.



Suite à cette publication, l'action Infineon gagnait plus de 3,8% mardi matin, signant la plus forte hausse de l'indice DAX de la Bourse de Francfort et l'une des meilleures performances de l'indice STOXX Europe 600.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 35,3750 EUR XETRA +4,80%