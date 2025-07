Infineon: nomination d'un nouveau directeur opérationel information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Infineon a annoncé lundi la nomination d'Alexander Gorski, un cadre maison, au poste de directeur opérationnel du groupe.



Au sein de ses nouvelles fonctions, qu'il commencera à endosser à partir du 1er octobre, Alexander Gorski sera chargé de l'exploitation, des approvisionnements, de la chaîne logistique et de la gestion de la qualité.



Il remplacera Rutger Wijburg, qui a prévu de quitter la société le 30 septembre après un peu plus de trois ans passés au poste.



Dans ses précédentes responsabilités, Alexander Gorski avait réussi à développer de manière stratégique les activités de fabrication d'Infineon, rappelle le concepteur de puces dans un communiqué.



Suite à l'obtention d'un MBA à l'Université de Ratisbonne, il avait démarré sa carrière chez Infineon en 1999, alors que le producteurs de semi-conducteurs appartenait encore au périmètre de Siemens.





