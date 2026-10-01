Infineon inaugure une nouvelle usine en Thaïlande

Infineon annonce avoir officiellement inauguré son nouveau site de production à Bangkok. Conçue pour accompagner la croissance future, l'usine pourra compter jusqu'à cinq modules, ce qui pourrait faire de Bangkok l'un des plus grands sites de production backend d'Infineon à terme.

Stratégiquement implanté au coeur de l'Asie du Sud-Est, le site renforce la capacité d'Infineon à servir ses clients dans le monde entier, alors que la demande à long terme en semi-conducteurs continue de progresser, portée par la numérisation, l'électrification et la transition énergétique.

"Ce nouveau pôle nous permet de diversifier davantage notre réseau de production entre les différentes régions et de servir nos clients avec des capacités plus résilientes et une grande flexibilité", explique Alexander Gorski, directeur des opérations d'Infineon.

"Nous avons conçu le site de Bangkok en pensant à l'avenir. A partir du module A, le site pourra progressivement atteindre jusqu'à cinq modules, ce qui nous offre une capacité d'expansion exceptionnelle pour accompagner notre croissance future", poursuit-il.

Le site emploie actuellement environ 350 personnes et ses effectifs devraient atteindre près de 1 000 salariés avec la montée en puissance du module A. Doté de salles blanches avancées ainsi que de capacités d'assemblage et de test largement automatisées, il couvre l'ensemble des étapes backend.

Fonctionnant avec une électricité 100% renouvelable, il dispose de systèmes de recyclage de l'eau et de récupération des eaux de pluie, des mesures permettant de réduire la consommation de ressources liée à la production ainsi que son empreinte carbone sur l'ensemble de sa chaîne de valeur.