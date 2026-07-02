Infineon inaugure à Dresde une usine de puces, stratégique pour l'autonomie européenne

( AFP / RONNY HARTMANN )

Trois mois plus tôt que prévu, le géant allemand des semi-conducteurs Infineon inaugure jeudi une usine de puces à Dresde (est), symbole des ambitions européennes de souveraineté technologique face à l'Asie et les Etats-Unis.

Démarrée en mai 2023, la construction de cette nouvelle fabrique hautement automatisée a coûté cinq milliards d'euros --le plus gros investissement dans l'histoire d'Infineon-- dont un milliard subventionné par l'UE.

"Nous voulons faire de l'Europe un pôle toujours plus fort dans le domaine des semi-conducteurs. Et la souveraineté technologique ne se construit pas avec des mots, mais avec des usines comme celle-ci", a déclaré Jochen Hanebeck, président du directoire d'Infineon, lors de la cérémonie d'inauguration.

L'usine s'insère dans le plan "Chips Act" européen qui vise à réduire les dépendances extérieures de l'UE et à doubler la part de l'Europe dans la production mondiale de semi-conducteurs, de 10% à 20% d'ici 2030.

Baptisée "Smart Power Fab", elle produit des puces dédiées à la gestion intelligente de l'énergie.

On les retrouve aussi bien dans les voitures électriques, les éoliennes et panneaux solaires que dans les centres de données, grands consommateurs d'électricité et cruciaux pour l'intelligence artificielle.

L'usine de Dresde illustre ainsi aussi le virage pris par Infineon, qui s'est libéré de sa forte dépendance à l'industrie automobile en se tournant de manière accélérée vers l'IA pour profiter du boom de cette technologie.

Cette inauguration intervient néanmoins dans un contexte de fortes secousses boursières sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle sur fond de craintes croissantes sur les difficultés à rentabiliser ces investissements monstrueux.

Employeur de quelque 57.000 personnes dans le monde entier, Infineon crée 1.000 nouveaux emplois sur son site de Dresde qui en comptait déjà 4.100.

Parmi les 1.000 nouveaux salariés, environ 10 à 20% est d'origine étrangère.

Située au cœur de la "Silicon Saxony", l'un des clusters technologiques les plus dynamiques d'Europe dans le domaine des puces électroniques, l'usine de Dresde peut aussi puiser dans le vivier de personnel de la région dont la spécialisation dans ce secteur remonte à l'ancienne RDA communiste.

Avec ses neuf universités, la ville saxone dispose de nombreux ingénieurs formés mais également très recherchés par les quelque 2.500 entreprises travaillant dans ce secteur.