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Infineon cède des activités à Winbond Electronics
information fournie par Zonebourse 16/09/2026 à 15:32
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Infineon Technologies annonce avoir conclu un accord définitif pour céder ses activités NOR Flash et F-RAM au groupe taïwanais Winbond Electronics Corporation, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'une valeur totale de 1,12 MdUSD, sur une base libre de liquidités et de dettes.

Les activités en question comprennent un portefeuille de mémoires NOR Flash ainsi que de produits F-RAM destinés à des clients sur les marchés de l'automobile, de l'industrie et des infrastructures. Sous réserve des approbations réglementaires requises, la transaction devrait être finalisée au second semestre 2027.

"Cela permet à Infineon de concentrer davantage son portefeuille et son allocation de capital sur ses principaux moteurs de croissance. En même temps, cela permet à notre activité NOR Flash et F-RAM de libérer tout son potentiel", explique Peter Schiefer, président de la division automobile d'Infineon.

La combinaison du portefeuille de mémoires existant de Winbond et des activités cédées par Infineon offrira aux clients un large portefeuille complémentaire de produits NOR Flash et F-RAM. Winbond exploitera les activités acquises en tant qu'entité indépendante, avec un siège social dans la Silicon Valley.

Infineon continuera à proposer des solutions de mémoire spécialisées, notamment des solutions durcies aux radiations SRAM, HYPERRAM, nvSRAM et basées sur SONOS, qui resteront une part importante de son portefeuille dans les domaines de l'automobile, de l'industrie, des infrastructures, de l'aérospatiale et de la défense.

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