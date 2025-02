Infineon: Bruxelles autorise une aide d'Etat allemande information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 14:03









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a annoncé jeudi avoir autorisé une aide d'Etat allemande d'un montant de 920 millions d'euros en faveur de la construction d'un nouveau site de production basé à Dresde.



Bruxelles explique que la mesure va contribuer à renforcer la capacité de l'Europe à garantir son approvisionnement en semi-conducteurs, conformément au règlement européen sur les semi-conducteurs qui vise à renforcer la souveraineté technologique, la compétitivité et la résilience du Vieux Continent.



L'installation, qui doit permettre à Infineon de produire un large éventail de types de puces électroniques pour des applications industrielles, automobiles et de consommation, atteindra sa pleine capacité en 2031.



Le groupe prévoit de consacrer un investissement total de 3,5 milliards d'euros au projet.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 39,04 EUR XETRA +2,57%