Infineon: acquisition dans l'Ethernet automobile information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Infineon Technologies fait part d'un accord pour l'acquisition de l'activité Automotive Ethernet de Marvell Technology, complétant et développant ainsi sa propre activité de microcontrôleurs automobiles, pour un prix d'achat de 2,5 milliards de dollars en numéraire.



Parmi les clients de l'activité Ethernet automobile de Marvell figurent plus de 50 constructeurs automobiles, dont huit des dix principaux OEM. Elle devrait générer un chiffre d'affaires de 225 à 250 millions de dollars en 2025, avec une marge brute d'environ 60%.



'Cette transaction soutiendra notre stratégie de croissance rentable à l'avenir, y compris de nouvelles opportunités dans le domaine de l'IA physique, comme les robots humanoïdes', explique Jochen Hanebeck, le CEO du fabricant allemand de semi-conducteurs.



Infineon utilisera ses liquidités existantes et contractera une dette supplémentaire afin de financer cette transaction. Assujettie aux conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires, elle devrait se conclure au cours de l'année civile 2025.





