OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 081,50
+0,03%
Infineon achète de l'électricité verte en Allemagne et en Espagne
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 13:26

Le leader allemand des semiconducteurs, Infineon, a signé des contrats d'achat d'électricité (de type PPA) avec PNE et Statkraft pour alimenter ses sites allemands avec de l'énergie renouvelable.

Le groupe s'engage sur dix ans avec PNE pour l'électricité issue des parcs éoliens de Schlenzer et Kittlitz III (Brandebourg). Le contrat avec Statkraft, signé pour 10 ans, concerne de l'électricité solaire produite en Espagne.

Ces accords s'inscrivent dans la stratégie d'Infineon, qui vise à passer à 100% d'électricité verte sur l'ensemble de ses sites dans le monde dès cette année, et à atteindre la neutralité carbone (Scopes 1 et 2) d'ici 2030. Le groupe utilise déjà de l'électricité verte en Allemagne et en Europe depuis 2021.

Pour l'industriel, c'est presque de l'économie circulaire : les semiconducteurs Infineon sont présents dans une éolienne sur deux installée dans le monde.

Valeurs associées

INFINEON TECHNOLOGIES
32,510 EUR XETRA 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

