Infineon achète de l'électricité verte en Allemagne et en Espagne
information fournie par Zonebourse 15/10/2025 à 13:26
Le groupe s'engage sur dix ans avec PNE pour l'électricité issue des parcs éoliens de Schlenzer et Kittlitz III (Brandebourg). Le contrat avec Statkraft, signé pour 10 ans, concerne de l'électricité solaire produite en Espagne.
Ces accords s'inscrivent dans la stratégie d'Infineon, qui vise à passer à 100% d'électricité verte sur l'ensemble de ses sites dans le monde dès cette année, et à atteindre la neutralité carbone (Scopes 1 et 2) d'ici 2030. Le groupe utilise déjà de l'électricité verte en Allemagne et en Europe depuis 2021.
Pour l'industriel, c'est presque de l'économie circulaire : les semiconducteurs Infineon sont présents dans une éolienne sur deux installée dans le monde.
Valeurs associées
|32,510 EUR
|XETRA
|0,00%
