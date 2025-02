Infineon : +12%, au-delà des 35E, prévisions relevées information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 14:44









(CercleFinance.com) - Grâce à des résultats au-delà des attentes et des prévisions relevées, Infineon s'envole de +12%, au-delà des 35E.

Le titre renoue avec son zénith des 35E du 24 janvier et visera dans la foulée le zénith du 12 juillet (inscrit un peu au-delà de 36E) puis les 38,5E, l'ex-zénith du 12 juin 2024... de toute fin décembre 2023.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 34,82 EUR XETRA +11,39%