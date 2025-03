Inféneon : franche cassure du support des 34/34,1E information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 16:12









(CercleFinance.com) - Mauvaise fin de semaine pour Inféneon qui lâche -4% et valide une franche cassure du support des 34/34,1E (plancher des 4 et 13 mars, ex-résistance du 21/22 janvier): le titre semble bien parti pour revenir combler le 'gap' des 31,25E du 3 février.





Valeurs associées INFINEON TECHNOLOGIES 33,2750 EUR XETRA -2,73%