Infarctus du myocarde: Acticor Biotech "repositionne" le glenzocimab

Une étude de phase 2, Gloria, randomisée et en double aveugle, visant à évaluer glenzocimab dans le traitement de l'infarctus du myocarde, est en cours de préparation. Le démarrage du recrutement des patients pourrait débuter au 1er trimestre 2025 "sous réserve du financement de la société ou de la reprise du projet telle qu'envisagée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire".

L'objectif de l'étude est d'évaluer la tolérance et l'efficacité du glenzocimab 1 000 mg, par rapport au placebo, pour réduire la taille de l'infarctus du myocarde après 90 jours. À ce jour, 27 patients ont été recrutés, les résultats de l'étude sont attendus au 4ème trimestre 2026.

(AOF) - Acticor Biotech annonce que 27 patients ont été recrutés dans l’étude de phase 2b Liberate évaluant le glenzocimab dans le traitement de l’infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI). Cette société de biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments innovants pour le traitement des urgences cardiovasculaires précise que cette étude inclura plus de 212 patients souffrant d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI) et devant subir une intervention coronarienne percutanée.

