Inès de Dinechin intègre le nouveau conseil de surveillance de Melanion Digital

(NEWSManagers.com) - Melanion Digital, une entreprise axée sur l’acquisition et le développement des entreprises liées au bitcoin vert et propre, a annoncé la nomination de son conseil de surveillance indépendant. Il s’agit de neuf membres en provenance de divers domaines tels que la gestion d’actifs, le trading, la gouvernance d’entreprise, la blockchain, l’énergie et l’investissement dans l’écosystème crypto.

Dirigé par sa présidente Nathalie Liaubet, la fondatrice et la directrice générale de Maume Human Capital, le conseil de surveillance comprendra également Myriam Dana, Inès de Dinechin, Carola Theresia Paschola, Elie El Hayek, Ryadh Boudjemadi, Richard Quessette, Christophe Gauthier et Paolo Giulianini. Ce conseil sera chargé de soutenir l’exécution de la stratégie de l’entreprise visant à assurer une croissance à long terme ainsi qu’une création de valeur durable pour les actionnaires, a souligné Cyril Sabbagh, président de Melanion Digital.

La vice-présidente Myriam Dana est actuellement directrice infrastructures de marchés, data et innovations techniques à l'AFG. Pour sa part, Inès de Dinechin, ex-directrice générale de Lyxor et d'Aviva Investors France, est aujourd'hui présidente et directrice générale de FICOFI ainsi que présidente de l’assemblée de Scope, l’agence européenne de notation de crédit et membre de son comité d’audit. Carola Theresia Paschola est directrice générale internationale pour le conseil économique pour Hesse en Allemagne ainsi que dirigeante de sa propre société de conseil dénommée Opus1a.

Elie El Hayek est gérant chez Brevan Howard tandis que Ryadh Boudjemadi est l’ancien dirigeant et vice-président pour la finance dans la région EMEA pour EDF. Pour sa part, Richard Quessette était l’ancien directeur des actions et dérivés pour la Société Générale. Christophe Gauthier est le fondateur et directeur général de French-ICO, une plateforme de crowdfunding avec cryptomonnaies. Paolo Giulianini est directeur ETF pour Vantage Capital Markets à Londres.

Melanion Digital prévoit d’acquérir des entreprises possédant une expertise ou une technologie spécialisée liée à des stratégies de trading Bitcoin. Cette filiale de Melanion Capital développera également une plateforme de prêts, à travers laquelle les entreprises liées au Bitcoin pourront emprunter afin de financer des nouveaux projets.