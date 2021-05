Inertam poursuit sa collaboration avec la Région Auvergne Rhône Alpes

et renouvelle son ambition de développement de nouvelles capacités de traitement définitif de déchets amiantés



Dans le cadre de la déconstruction et de la réhabilitation du lycée Murat situé à Issoire (63), la Région Auvergne Rhône Alpes a fait le choix responsable de la vitrification pour les déchets amiantés issus de ce chantier de grande ampleur. Inertam, filiale d'Europlasma et seule société maîtrisant cette technologie, vient ainsi de commencer le traitement de plusieurs dizaines de tonnes de déchets amiantés reçus en 2020 grâce à la réouverture de son unité au cours de l'été.