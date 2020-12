1/2

Communiqué de presse ? Bordeaux, le 29décembre 2020

INERTAM a traité 2.300 tonnes de déchets sur le 2ème semestre 2020

Europlasma, expert des solutions de dépollution, annonce que son usine de traitement de déchets d'amiante, Inertam, a traité 2.300 tonnes de déchets depuis son redémarrage à l'été 2020 et a ainsi réduit son stock de 1.770 tonnes.

Les travaux de modernisation et d'optimisation réalisés ont donné entière satisfaction. En dépit d'un contexte difficile inhérent à la crise sanitaire, à l'allongement de certains délais de livraison des équipements et à la moindre fluidité qu'elle a parfois induite dans le déroulement des travaux, l'extraordinaire mobilisation des équipes et leur adaptabilité constante ont permis de réaliser 96% d'un objectif établi, indépendamment du contexte, mi-2019.

Ce résultat est d'autant plus remarquable que conformément au calendrier, seule la première phase de reconfiguration de la zone de préparation des déchets est achevée : la capacité de stockage tampon de nouvelle génération sera mise en place, comme prévu, au cours du premier trimestre 2021. Ainsi, cette deuxième phase permettra de dissocier l'exploitation du four du fonctionnement du broyeur, et devrait ainsi conduire à une réduction drastique des indisponibilités de l'installation et par conséquent à une augmentation de la productivité.