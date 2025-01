Inéa: Serimnir franchit en baisse les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - Serimnir, une société de participations luxembourgeoise, a franchi en baisse le seuil de 5% du capital d'Inéa à la suite d'une cession d'actions sur le marché, selon un avis financier publié sur le site de l'AMF.



En date du 16 janvier, la société contrôlée par Véronique Beaufour-François détenait 519.643 actions, représentant 4,79% du capital et 5,95% des droits de vote de la foncière.



Cette annonce intervient alors qu'Inéa a fait part lundi de revenus locatifs en croissance de 15,5% au titre de son exercice 2024, une publication qui a été plutôt bien accueillie en Bourse.





Valeurs associées FONCIERE INEA 34,50 EUR Euronext Paris +0,88%