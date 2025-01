Inéa: revenus locatifs en croissance de 15,5% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - Inéa a annoncé mardi avoir enregistré des revenus locatifs en croissance de 15,5% en 2024, portée à la fois par la livraison de ses opérations en cours de construction et la performance de son parc existant.



Le spécialiste de l'immobilier de tertiaire neuf en régions indique avoir généré des revenus locatifs bruts consolidés (IFRS) de 78 millions d'euros l'an dernier, contre 67,5 millions en 2023.



Inéa souligne que près de la moitié de cette augmentation (7,1%) s'explique par la variation du patrimoine en exploitation (livraisons et acquisitions, minorées des cessions).



La contribution des nouveaux immeubles livrés ou acquis entre 2023 et 2024, à savoir huit opérations de bureaux et quatre parcs d'activités, a atteint 5,6 millions d'euros sur la période.



A périmètre constant, la progression des revenus locatifs a été de 8,4%, l'effet de l'indexation sur les seuls loyers nets étant de 5,7%.



En 2025, Inéa prévoit de bénéficier de l'apport de nouveaux actifs, dont la livraison d'ici septembre d'immeubles de bureaux à Montpellier, de parcs d'activités à Trappes et de la seconde tranche.



Ces nouvelles opérations doivent représenter près de 26.000 m2 et 3,8 millions d'euros de loyers nets sur base annuelle, précise la foncière dans un communiqué.



Suite à cette publication, l'action Inéa progressait de 1,8% mardi à la mi-journée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées FONCIERE INEA 34,10 EUR Euronext Paris +1,79%